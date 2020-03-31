Сделаю яркий, современный дизайн для вашего сайта, который покажет вашу компанию в лучшем виде!

Привет друзья!

Меня зовут Андрей. Специализируюсь на разработке дизайна для различных типов сайтов, создании наружной рекламы (баннеры), оформлении социальных сетей,создании адаптивных версий сайтов. Проведу анализ конкурентов для того, чтобы вы получили работающий и действующий продукт! Работу над проектом начинаю с переговоров,

где конкретизирую задачу, обсуждаю техническое задание. Если его нет, помогаю в его разработке.

Предлагаю несколько концептов (решений по дизайну) для получения ожидаемого результата.

Почему со мной удобно сотрудничать?

Создаю современный дизайн с продуманной структурой. В результате вы получаете дизайн-макет проекта в формате PSD с логически разложенными и подписанными слоями. Это существенно облегчает работу другим специалистам;

Всегда сдаю работу в срок.

При необходимости разрабатываю логотипы, баннеры и другие графические элементы.

Обратная связь на всем этапе работы над проектом.

Скидка 10% при заказе от трех проектов.

Цены:

Дизайн Landing page (посадочная страница) - от 85$ (5-7 дней);

Адаптив -

Дизайн главной страницы от 85 $. (5-7 дней);

Адаптив -

Дизайн внутренней страницы от 25$. (1-3 дня-1-2 стр.);

Адаптив (1 стр.) -

Логотипы от 20$ ;

; Баннеры от 15$ ;

; Визитки от 15$.

Создание всех всплывающих окон входит в стоимость дизайна страниц.

Подхожу к работе поэтапно:

Обсуждаем техническое задание. Если его нет, проведу переговоры и консультацию где определим цели и задачи сотрудничества.

Вы вносите предоплату в размере 50% от общей суммы заказа, либо работаем через безопасный платеж на бирже.

Я создаю прототип сайта. Мы вместе согласовываем расположение всех блоков, заголовков, при необходимос вношу корректировки.

Разрабатываю дизайн главной страницы. Утверждаем макет, при необходимости вношу корректировки.

Разрабатываю внутренние страницы при необходимости.

После окончательного согласования, вносите оставшуюся оплату за проект.

Обмениваемся отзывами.

Вы получаете исходники в формате PSD.

Мои кошельки:

Яндекс Деньги - 41001936778441

Карта Mastercard rub 5469 3800 3787 8047

Мои контакты:

Skype - Андрей Остроухов

- Андрей Остроухов E-mail - [email protected]

- [email protected] Telegram, Whatsapp - +79175969670

- +79175969670 Через личные сообщения на сервисе

Обращайтесь, всегда буду рад создать крутой дизайн!