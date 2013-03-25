Контент менеджер
Петрова Ольга Ивановна
+7 916 852-99-11
Контент-менеджер
15 000 руб.
Информационные технологии, интернет, телеком
Контент
Удаленная работа
Русский — родной
Английский — базовые знания
2004
Курсы Photoshop
«Специалисте», Специалист
Опыт работы
ООО "Интерстелс" (Москва) — Дизайн/мультимедиа/полиграфия
Пом. дизайнера
Работа с графическими редакторами, сайтами.
Ключевые навыкиредактировать
ПК - продвинутый пользователь
Adobe Photoshop - отличное знание.
Навыки работы с сайтами и создания простых сайтов.
Ссылки на мои сайты -
http://foto-for-you.ucoz.ru/photo (тут размещены примеры моих работ)
Грамотность
Знание Microsoft Office
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