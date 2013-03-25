PinkLady

Ольга PinkLady

 
50 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Контент менеджер

Петрова Ольга Ивановна

+7 916 852-99-11

Контент-менеджер

15 000 руб.

Информационные технологии, интернет, телеком

Контент

Удаленная работа

Русский — родной

Английский — базовые знания

2004

Курсы Photoshop

«Специалисте», Специалист

Опыт работы

ООО "Интерстелс" (Москва) — Дизайн/мультимедиа/полиграфия

Пом. дизайнера

Работа с графическими редакторами, сайтами.

Ключевые навыкиредактировать

ПК - продвинутый пользователь

Adobe Photoshop - отличное знание.

Навыки работы с сайтами и создания простых сайтов.

Ссылки на мои сайты -

http://foto-for-you.ucoz.ru/photo (тут размещены примеры моих работ)

http://lone-wolf-bt.ucoz.ru/

Грамотность

Знание Microsoft Office