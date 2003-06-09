Графический и веб-дизайнер

У меня есть опыт работы с различными клиентами, создание пользовательских интерфейсов для сайтов и логотипов. Я обладаю уникальным подходом к каждому проекту, прислушиваюсь к требованиям клиента и внимательно изучаю целевую аудиторию, чтобы создать дизайн, который будет соответствовать вашим потребностям и ожиданиям.



Я использую такие графические программы как: Adobe Photoshop, Illustrator и WordPress, чтобы создать привлекательный и функциональный дизайн.



Я всегда готова взяться за новые проекты и предлагаю гибкий график работы, чтобы быть максимально удобной для клиентов.