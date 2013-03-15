Занимаюсь(первые ступени) SEO и Маркетингом c 2007 года, вследствие чего имею:
- опыт общения с клиентами
- опыт веб-анализа
- опыт работы в создании аудитов
- опыт создания семантического ядра
- опыт работы в мониторинге посетителей точки кликабельности
- опыт работы ведение рекламных кампаний
- опыт работы с контекстной рекламой google adwords и yandex direct
- опыт работы liveinternet, yandex metrika, google analytics
- опыт поискового продвижения бесплатными способами
- опыт поискового продвижения коммерческих сайтов
- опыт поискового продвижения интернет-магазинов
- опыт развития и продвижения сайта «с нуля»
- опыт консультаций при разработке сайтов относительно учета обязательных требований SEO
- собственные схемы поискового продвижения
- опыт продвижения сайтов под контекстную рекламу и продажу ссылок
- опыт работы с партнёрскими программами под трафик
- опыт работы с CSS, HTML,PHP и др.
- опыт работы с тематическим ПО: Key Collector, Page Weight Desktop (2.0). Программа для перелинковки сайта, AllSubmitter, Yazzle, Sape Master, Xrumer и др. Являюсь постоянным пользователем форумов http://forum.searchengines.ru, http://www.maultalk.com/, http://marketingclub.ru/forum/, http://forum.antichat.ru/, http://mmgp.ru/ и др.
Автор нескольких статей:
- Способы вычисления потенциального эффекта от продвижения большого количества низко частотных запросов
- Сеть сайтов