Занимаюсь(первые ступени) SEO и Маркетингом c 2007 года, вследствие чего имею:

- опыт общения с клиентами

- опыт веб-анализа

- опыт работы в создании аудитов

- опыт создания семантического ядра

- опыт работы в мониторинге посетителей точки кликабельности

- опыт работы ведение рекламных кампаний

- опыт работы с контекстной рекламой google adwords и yandex direct

- опыт работы liveinternet, yandex metrika, google analytics

- опыт поискового продвижения бесплатными способами

- опыт поискового продвижения коммерческих сайтов

- опыт поискового продвижения интернет-магазинов

- опыт развития и продвижения сайта «с нуля»

- опыт консультаций при разработке сайтов относительно учета обязательных требований SEO

- собственные схемы поискового продвижения

- опыт продвижения сайтов под контекстную рекламу и продажу ссылок

- опыт работы с партнёрскими программами под трафик

- опыт работы с CSS, HTML,PHP и др.

- опыт работы с тематическим ПО: Key Collector, Page Weight Desktop (2.0). Программа для перелинковки сайта, AllSubmitter, Yazzle, Sape Master, Xrumer и др. Являюсь постоянным пользователем форумов http://forum.searchengines.ru, http://www.maultalk.com/, http://marketingclub.ru/forum/, http://forum.antichat.ru/, http://mmgp.ru/ и др.

Автор нескольких статей:

- Способы вычисления потенциального эффекта от продвижения большого количества низко частотных запросов

- Сеть сайтов