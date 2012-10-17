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Олег Ершов
Pintor
Pintor
61 год
Россия
/
Ульяновск
11 лет на
фриланс
-бирже
Был
11 лет назад
Иллюстрация, анимация, шаржи, портреты
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Иллюстрация в книгу о рыцарях
302 просмотра
Открытка для рекламного агентства
122 просмотра
Открытка для рекламного агентсва
122 просмотра
Финальная сцена рекламного ролика
114 просмотров
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