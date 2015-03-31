Pionero4ka13

Доброго времени суток, уважаемый Заказчик, или Конкурент. Рада Вас приветствовать в этом аккаунте.Меня зовут виктория

Предлагаемые услуги:

1.1 Учебные, научные, исследовательские работы любого уровня от задач, контрольных и рефератов (а также курсовых работ и проектов, лабораторных дипломных, бакалаврских и магистерских работ) до диссертация и НИР. Доступны практически все научные дисциплины (за исключением, автомобилестроения и чертежей):

1.2 математика, математический анализ, математическое моделирование, дискретная математика, теория вероятности, статитстика

1.3 юриспруденция, законодательство и право, налоговое право, финансовое право, криминология, криминалистика, уголовное право, уголовный процесс, теория государства и права

1.4 психология, педагогика, дошкольная психология и педагогика, общие основы психологии и педагогики. семейная психология

1.5 философия, социология, история, политология, география, история древнего мира, история Руси (России), история Украины, история и философия науки, русский язык и литература, украинский язык и литературы,

1.6 туризм и все что с ним связано

1.7 иностранные языки: Английский

Есть своя база литературы, авторских оригинальных конспектов, рефератов, курсовых за все курсы обучения. Одни и те же работы не используются для разных проектов и реализуются индивидуально под каждый проект.

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2.1 Предложения заказчика. Рада выслушать ваш запрос, который, возможно, не представлен в данном списке услуг, однако может быть реализован не менее успешно.

Имеющиеся навыки/умения/знания, полученные в рамках образования и опыта работы вне фриланса:

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О бо мне

Навыки: Свободное владение ПК,офисных приложений (Word, Excel, Access, Power point),

Личные качества:

Аналитический склад ума, творческие и организационные способности, работоспособность, способность к обучению, настойчивость, упорство, пунктуальность, решительность, нестандартное мышление.

К вопросу посредничества:

К проектам не привлекаются сторонние специалисты, все работы, которые ведутся под данным аккаунтом выполняются исключительно мной. Я не являюсь посредником, не перепродаю заказы и выполняю их самостоятельно.

Только за качество работ, выполненных мной, я могу дать гарантию и нести ответственность, посему не привлекаю других исполнителей.

К вопросу о графике работы:

Возможно срочное выполнение любых исследовательских работ в круглосуточном режиме.

Все работы, в общем случае, высылаются до истечения назначенного срока сдачи проекта, не практикуется «пропадание» или «игнор» заказчика. Приветствуется постоянная и регулярная связь с заказчиком и его участие в проекте.