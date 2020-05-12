PirikovEgor

ПРОДВИЖЕНИЕ ЛИЧНЫХ БЛОГОВ И ПРОЕКТОВ В ИНСТАГРАМ/ФС

Здравствуйте!) Меня зовут Егор, я вместе с командой занимаюсь продвижение личных блогов и проектов в Инстаграм и ФС с помощью таргетированной рекламы.

Основные направления деятельности

✅ Личные блоги (предприниматели/блогеры )

✅ Проекты в сфере медицины ( очищение, детокс, диагностика, chek-up)

✅ Онлайн-школы ( школы егэ с бюджетом от 200тыс,р в месяц)

Привлечение подписчиков клиентам более 20000

Опыт работы более чем с 40 + разными аудиториями для блогов

Над вашим проектом будут работать

-таргетолог

-дизайнер

-копирайтер

Готов взять ответственность за это направление и помочь вам увеличить подписчиков и доход.

Я буду вашим лучшим куратором!

Чтобы посмотреть КП с кейсами и отзывами напишите сюда, на почту или в тг, мой менеджер вам ответит

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[email protected]

tlgg. ru/vita_sha

Надеюсь на дальнейшее сотрудничество❤️