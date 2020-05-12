PirikovEgor

Здравствуйте!) Меня зовут Егор, я вместе с командой занимаюсь продвижение личных блогов и проектов в Инстаграм и ФС с помощью таргетированной рекламы.
Основные направления деятельности
✅ Личные блоги (предприниматели/блогеры )
✅ Проекты в сфере медицины ( очищение, детокс, диагностика, chek-up)
✅ Онлайн-школы ( школы егэ с бюджетом от 200тыс,р в месяц)
Привлечение подписчиков клиентам более 20000
Опыт работы более чем с 40+ разными аудиториями для блогов
Над вашим проектом будут работать
-таргетолог
-дизайнер
-копирайтер
Готов взять ответственность за это направление и помочь вам увеличить подписчиков и доход.
Я буду вашим лучшим куратором!
Чтобы посмотреть КП с кейсами и отзывами напишите сюда, на почту или в тг, мой менеджер вам ответит
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tlgg. ru/vita_sha
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество❤️