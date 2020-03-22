PirogovQHR

Пирогов Алексей

Я представляю ООО "Качественный персонал" - молодую развивающуюся компанию в сфере HR консалтинга. Наша миссия – сформировать эффективный и работоспособный коллектив Ваших сотрудников, помочь с разработкой бизнеса и сопровождение его. Для этого мы привлекаем профессионалов, разрабатываем индивидуальную программу и исследуем проблематику в каждом отдельном случае.

Коллектив нашей команды – это профессионалы (эксперты, бизнес-тренера, специалисты), имеющие соответствующую профессиональную подготовку и уникальный опыт.

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Специализации:

Консалтинг

Кадровый консалтинг Бухгалтерия

Деловые услуги