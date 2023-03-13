Pirozhka567

Анастасия Pirozhka567Pirozhka567
Добрый день!
Меня зовут Анастасия, я – дизайнер инфографики для маркетплейсов (озон, WB, Яндекс маркет).
Стоимость услуг
• 1 карточка - 250р/шт
• Последующие карточки данного артикула - 100р/шт
• От 10 карточек - 200р/шт
• Скидка на заказы от 50 карточек - 15%
В стоимость входит
• Анализ конкурентов
• Обрезка/обработка/удаление фона с фотографии
• Разработка уникального дизайна
• Один круг правок бесплатно, последующие - 50р/за 1 круг
Сроки изготовления оговариваются индивидуально по загруженности.
От вас мне потребуются
• Фотографии товара в хорошем качестве (формат PNG или JPEG)
• ТЗ (текст, количество слайдов, пожелания по цвету и другое)
• При наличии примеры дизайнов, которые вам понравились
ПРЕДОПЛАТА 50%
работы до внесения полной оплаты высылаю с водяным знаком