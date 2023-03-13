Pirozhka567

Инфографика для маркетплейсов

Добрый день!

Меня зовут Анастасия, я – дизайнер инфографики для маркетплейсов (озон, WB, Яндекс маркет).



Стоимость услуг

• 1 карточка - 250р/шт

• Последующие карточки данного артикула - 100р/шт

• От 10 карточек - 200р/шт

• Скидка на заказы от 50 карточек - 15%



В стоимость входит

• Анализ конкурентов

• Обрезка/обработка/удаление фона с фотографии

• Разработка уникального дизайна

• Один круг правок бесплатно, последующие - 50р/за 1 круг



Сроки изготовления оговариваются индивидуально по загруженности.



От вас мне потребуются



• Фотографии товара в хорошем качестве (формат PNG или JPEG)

• ТЗ (текст, количество слайдов, пожелания по цвету и другое)

• При наличии примеры дизайнов, которые вам понравились



ПРЕДОПЛАТА 50%

работы до внесения полной оплаты высылаю с водяным знаком