Пустует Лувр. По Эрмитажу
Онлайн экскурсии исправно.
Немыслимо представить даже
Такое было лишь недавно.
В Большом на сцене три десятка
И ни души в концертном зале.
Артист в резиновых перчатках
И антисептик на рояле.
Такой немыслимый сценарий,
Пусть фильм закончится скорее!
Ведь хэппи-энд не за горами,
Я в сценариста очень верю!
У бабьего лета стою на краю,
Зову кружевной листопад.
Я пору осеннюю нежно люблю,
И Пушкин любил, говорят.
А дым от костра понесёт над рекой
Надежды былые мои,
Парк золото сбросит, уйдёт на покой,
И вместо лучей - фонари.
А я не грущу, я люблю этот миг,
Прильну к ледяному стеклу.
Не время тоски, время кофе и книг,
Простор моему ремеслу.
Что золото мне, что зимы серебро -
Ловлю драгоценность минут,
На мой огонёк приходите с добром,
И знайте, вас любят и ждут.
Крепки заветы и пророчества,
Тебя найдёт и бросит кто-то,
Но нет на свете одиночества,
Пока жива одна лишь нота.
Лови свой шанс, его не упусти,
И пусть клевещет лженаука,
Ты не поддайся дикой глупости,
Пока жива одна лишь буква.
Не верь подменам и пародиям,
Взлетай смелей, свободней, выше.
Ты не прерви свою мелодию,
Пока тебя хоть кто-то слышит.