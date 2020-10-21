Быстро и интересно напишу стихотворный сценарий для праздника, поздравление, текст песни и прочее.

Пустует Лувр. По Эрмитажу

Онлайн экскурсии исправно.

Немыслимо представить даже

Такое было лишь недавно.

В Большом на сцене три десятка

И ни души в концертном зале.

Артист в резиновых перчатках

И антисептик на рояле.

Такой немыслимый сценарий,

Пусть фильм закончится скорее!

Ведь хэппи-энд не за горами,

Я в сценариста очень верю!

У бабьего лета стою на краю,

Зову кружевной листопад.

Я пору осеннюю нежно люблю,

И Пушкин любил, говорят.

А дым от костра понесёт над рекой

Надежды былые мои,

Парк золото сбросит, уйдёт на покой,

И вместо лучей - фонари.

А я не грущу, я люблю этот миг,

Прильну к ледяному стеклу.

Не время тоски, время кофе и книг,

Простор моему ремеслу.

Что золото мне, что зимы серебро -

Ловлю драгоценность минут,

На мой огонёк приходите с добром,

И знайте, вас любят и ждут.

Крепки заветы и пророчества,

Тебя найдёт и бросит кто-то,

Но нет на свете одиночества,

Пока жива одна лишь нота.

Лови свой шанс, его не упусти,

И пусть клевещет лженаука,

Ты не поддайся дикой глупости,

Пока жива одна лишь буква.

Не верь подменам и пародиям,

Взлетай смелей, свободней, выше.

Ты не прерви свою мелодию,

Пока тебя хоть кто-то слышит.