Дизайн и верстка полиграфии, рисунки в растре, векторе, акварелью
Услуги:
1. Полиграфия:
визитки,буклеты, каталоги, календари
2. Перевод растрового изображения в вектор.
3. Рисунки и иллюстрации в векторе, растре, акварелью, маслом
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Портфолио
- Упаковки лекарств277 просмотров
- 1191 просмотр
- Карта 2158 просмотров
- Карта 1172 просмотра
- Дракон-джыдай в цвете196 просмотров
- Фон 4170 просмотров
- Фон 3149 просмотров
- Фон 2129 просмотров
- Фон 1155 просмотров
- Утро туманное205 просмотров
- Сиротский завтрак248 просмотров
- Ф_Тулок_Гроздь_черного_винограда244 просмотра
Верстка полиграфии
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Иллюстрации и Рисунки
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Логотипы и Знаки
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Обработка фотографий
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