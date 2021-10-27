Pityshka

Светлана Григорьева Pityshka

 
48 летРоссия/Лобня
11 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайн и верстка полиграфии, рисунки в растре, векторе, акварелью

Услуги:

1. Полиграфия:

визитки,буклеты, каталоги, календари

2. Перевод растрового изображения в вектор.

3. Рисунки и иллюстрации в векторе, растре, акварелью, маслом

Портфолио
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Верстка полиграфии
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Иллюстрации и Рисунки
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от $50
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Логотипы и Знаки
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от $50
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Обработка фотографий
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от $10
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