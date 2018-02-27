Front-end Developer, способный создавать веб-присутствие с нуля - от концепции, навигации, компоновки и программирования до UX.
Квалифицирован в написании хорошо продуманного, проверяемого и эффективного кода с использованием современных лучших практик в веб-разработке.
Имею опыт адаптивной, кросс-браузерной, валидной верстки веб-сайтов с соблюдением стандартов W3C.
Верстаю под Retina Display.
Печатаю семантичный код по методологии БЭМ.
Работаю с SCSS/LESS, Gulp/Grunt, а так же Git.
Имею знания Bootstrap 4 и базовые знания PHP.
Использую менеджер пакетов Yarn/NPM.
Задания выполняю в срок.
Контакты для связи:
skype: vitaliy_lev
e-mail: [email protected]