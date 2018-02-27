Front-end Developer, способный создавать веб-присутствие с нуля - от концепции, навигации, компоновки и программирования до UX.

Квалифицирован в написании хорошо продуманного, проверяемого и эффективного кода с использованием современных лучших практик в веб-разработке.

Имею опыт адаптивной, кросс-браузерной, валидной верстки веб-сайтов с соблюдением стандартов W3C.

Верстаю под Retina Display.

Печатаю семантичный код по методологии БЭМ.

Работаю с SCSS/LESS, Gulp/Grunt, а так же Git.

Имею знания Bootstrap 4 и базовые знания PHP.

Использую менеджер пакетов Yarn/NPM.

Задания выполняю в срок.

Контакты для связи:

skype: vitaliy_lev

e-mail: [email protected]