Відеоредактор

Я відеоредактор із понад рік досвіду редагування аудіо та відео. Я глибоко розумію Adobe Premiere Pro, використовую його інструменти для створення ефектного відеовмісту з точністю та креативністю. Я пройшов два курси поглибленого рівня, присвячені Adobe Premiere Pro, далі вдосконалюючи свої навички щодо передових методів і функцій. Я маю практичний досвід створення контенту, оптимізованого для різних платформ соціальних медіа, забезпечуючи ефективне залучення відео та резонанс у певної аудиторії. Також маю досвід роботи з Sony Vegas. Доброзичлива та пристрасна людина в нескінченному пошуку збагачення досвіду. Життя для мене — це нескінченна низка можливостей, які чекають на дослідження, і я підходжу до цього з відкритим серцем і нетерпінням.