Hi guys! я Ульяна и вы абсолютно можете не сомневаться в качестве выполненной мной работой =)

Быстро выполняю поставленные задачи разного рода. В основном это - (работа в интернете) Обладаю такими качествами как : пунктуальность, многозадачность, креативность, корректность, грамотность, выдержанность. Знаю английский язык. В свободное время увлекаюсь созданием картины в технике " fluid art " Люблю путешествовать с друзьями так как каждое путешествие расширяет рамки сознания и мировоззрения. В общем всегда Welcome новым знакомствам и новому опыту.