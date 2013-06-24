Есть инет магазин Joomla 2.5.28 +Virtuemart 2.6.14. Магазин работает с несколькими валютами. Заявка для менеджера приходит в валюте "руб", необходимо сделать так, чтобы Заявка для менеджера приходила в Валюте Заказа.