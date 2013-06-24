Статические баннеры для рекламы в googlе и яндекс:
Баннеры21 заявка
Закрыт
5 лет назад
Статические баннеры для рекламы в googlе и яндекс:
Есть инет магазин Joomla 2.5.28 +Virtuemart 2.6.14. Магазин работает с несколькими валютами. Заявка для менеджера приходит в валюте "руб", необходимо сделать так, чтобы Заявка для менеджера приходила в Валюте Заказа.
Создать сайт- аналог http://www.sadkvartal.ru/ Предлагайте стоимость, сроки, механизмы реализации.
http://www.prookna.org/ или http://www.remont-okna.ru/ Цены? Сроки? Механизмы и варианты реализации?