Приивет, меня зовут Максим, я делаю красиииивые картинки за дёшево и быстро, всегда ориентируюсь на ваше тз

Я нахожусь тут, чтобы дарить миру красивые картинки и т.п. В основе работаю в Фотошопе, специализируюсь на полной обработке ваших картинок, добавление сторонних объектов приветствуется, возможно и многое другое, уточняйте в личных сообщениях, за долгие работы не берусь. Желаю каждому кошкодевочку в дом. Быстро и дёшево выполняю свою работу, делаю всё по вашим пожеланиям, так же могу вносить правки, если вам не понравится результат. За нужной вам информацией - пишите в лс, я не кусаюсь, хотяяя, хз хз