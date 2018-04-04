Plancap163

Дизайн наружной рекламы, разработка фирменного стиля и логотипа, полиграфия, WEB дизайн.

МОИ УСЛУГИ:

1. ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ.

Визуальная идентификация, уникальность вашего продукта на рынке.

Я с вашей командой спроектирую визуальный стиль продукта, с изучением конкурентов, целевой аудитории, вашей стратегии.

2. НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА, ПОЛИГРАФИЯ.

Требуется получить внимание людей к продукту, услуге, мероприятию?

Сделаю все - от информационной листовки до биллборда. Включая дизайн визитных карточек, многостраничной и сувенирной продукции.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

делаю веб-баннеры, инфографику, обложки для книг, разработка логотипа. упаковки, ретушь, оформление социальных сетей и другие задачи графического дизайна.