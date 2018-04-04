Plancap163

Дизайн наружной рекламы, разработка фирменного стиля и логотипа, полиграфия, WEB дизайн.
МОИ УСЛУГИ:
1. ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ.
Визуальная идентификация, уникальность вашего продукта на рынке.
Я с вашей командой спроектирую визуальный стиль продукта, с изучением конкурентов, целевой аудитории, вашей стратегии.
2. НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА, ПОЛИГРАФИЯ.
Требуется получить внимание людей к продукту, услуге, мероприятию?
Сделаю все - от информационной листовки до биллборда. Включая дизайн визитных карточек, многостраничной и сувенирной продукции.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
делаю веб-баннеры, инфографику, обложки для книг, разработка логотипа. упаковки, ретушь, оформление социальных сетей и другие задачи графического дизайна.
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