3D-моделинг, интерьеры, дизайн, программирование.

Юдин Андрей Александрович

Год рождения:

1982-02-16

Семейное положение:

не женат

Регион проживания:

Харьков

e-mail:

[email protected]

Профессия:

3D-визуализатор/моделлер/проектировщик/дизайнер интерьеров, экстерьеров, выставочных стендов, полиграфии, вэб, программист.

Опыт работы:

2 года в фирме Petra Design (Харьков)

(Дизайн интерьеров, Художник 3D графики. Моделинг мебели, проектирование интерьеров, настройка освещения, рендеринг.)

2 года в фирме Galaxy FI (Москва)

(Художник 3D графики, Дизайнер 2D графики. Проектирование участка и зданий на нем. Создание 3D-моделей.Создание екстерьеров и интерьеров.

Создание выставочных стендов. Создание календарей, визиток, каталогов и пр. полиграфической продукции.)

1 год в фирме GRANI Lab (Москва)

Дизайн выставочных стендов и полиграфии, проектировка схем освещения. Дизайн интерьеров.

1 год в фирме Твоя Территория (Харьков)

Дизайн интерьеров, экстерьеров, наружка, полиграфия, менеджер проектов.

+ Несколько лет фрилансером по различным направлениям (Выставочные стенды, интерьеры, полиграфия, моделинг, 3D-презентации, веб-дизайн).

Образование:

Высшее.

+ курсы сетевого администр. WindowsNT.

Краткая формулировка профессиональной принадлежности и опыта:

Художник 3D-графики, 3D-моделер.

Специализируюсь в основном по интерьерам и экстерьерам, но умею делать любые объекты,

анимацию, текстуры, в том числе и низкополигональные модели для игр.

3D-программист(Direct3D, Quest3D), интерактивные панорамы(QTVR, Flash).

Дополнительные сведения::

Владею следующими программами:

3D Studio MAX + FinalRender + Vray. АrchiCAD. Adobe Photoshop CS. CorelDRAW.

Virtual DUB. Adobe Primier. Quest3D.

Microsoft Visual Studio NET (C++) +DirectХ SDK. Delphi. MS Office.