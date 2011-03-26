Юдин Андрей Александрович
Год рождения:
1982-02-16
Семейное положение:
не женат
Регион проживания:
Харьков
e-mail:
Профессия:
3D-визуализатор/моделлер/проектировщик/дизайнер интерьеров, экстерьеров, выставочных стендов, полиграфии, вэб, программист.
Опыт работы:
2 года в фирме Petra Design (Харьков)
(Дизайн интерьеров, Художник 3D графики. Моделинг мебели, проектирование интерьеров, настройка освещения, рендеринг.)
2 года в фирме Galaxy FI (Москва)
(Художник 3D графики, Дизайнер 2D графики. Проектирование участка и зданий на нем. Создание 3D-моделей.Создание екстерьеров и интерьеров.
Создание выставочных стендов. Создание календарей, визиток, каталогов и пр. полиграфической продукции.)
1 год в фирме GRANI Lab (Москва)
Дизайн выставочных стендов и полиграфии, проектировка схем освещения. Дизайн интерьеров.
1 год в фирме Твоя Территория (Харьков)
Дизайн интерьеров, экстерьеров, наружка, полиграфия, менеджер проектов.
+ Несколько лет фрилансером по различным направлениям (Выставочные стенды, интерьеры, полиграфия, моделинг, 3D-презентации, веб-дизайн).
Образование:
Высшее.
+ курсы сетевого администр. WindowsNT.
Краткая формулировка профессиональной принадлежности и опыта:
Художник 3D-графики, 3D-моделер.
Специализируюсь в основном по интерьерам и экстерьерам, но умею делать любые объекты,
анимацию, текстуры, в том числе и низкополигональные модели для игр.
3D-программист(Direct3D, Quest3D), интерактивные панорамы(QTVR, Flash).
Дополнительные сведения::
Владею следующими программами:
3D Studio MAX + FinalRender + Vray. АrchiCAD. Adobe Photoshop CS. CorelDRAW.
Virtual DUB. Adobe Primier. Quest3D.
Microsoft Visual Studio NET (C++) +DirectХ SDK. Delphi. MS Office.
Портфолио
- Небоскреб "Imperial Tower"483 просмотра
- Выставочный стенд "Пенетрон"326 просмотров