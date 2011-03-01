Грамотное и качественное наполнение сайтов по доступным ценам
Добрый день, уважаемые заказчики!
Меня зовут Инга, я грамотный, разносторонний и очень коммуникабельный человек. Очень люблю свою работу, а она любит меня. Готова сотрудничать на взаимовыгодной основе и предоставлять высококлассный материал для ресурсов различной тематики.
Вы можете обратиться ко мне, если вам нужны:
- копирайтинг;
- рерайтинг;
- информационная статья;
- обзор или пресс-релиз;
- наполнение форума;
- оптимизация сайта;
- переводы (английский, русский, немецкий, украинский).
Всегда только грамотные и уникальные тексты по приемлемым ценам. Всегда только вежливое, корректное и уважительное отношение к заказчику!
Отзывы о моей работе есть еще и здесь http://www.free-lance.ru/users/Plastova/opinions/
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
Joomla
Хорошо справилась с поставленной задачей. Не испугало достаточно объемное техническое задание, работу выполнила аккуратно и очень быстро. Спасибо.
Ответный отзыв
Спасибо, за доверие и быструю оплату. С Вами приятно работать.
Копирайтинг
нет отзывов
от $2
от 1 дня
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