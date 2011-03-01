Грамотное и качественное наполнение сайтов по доступным ценам

Добрый день, уважаемые заказчики!

Меня зовут Инга, я грамотный, разносторонний и очень коммуникабельный человек. Очень люблю свою работу, а она любит меня. Готова сотрудничать на взаимовыгодной основе и предоставлять высококлассный материал для ресурсов различной тематики.

Вы можете обратиться ко мне, если вам нужны:

- копирайтинг;

- рерайтинг;

- информационная статья;

- обзор или пресс-релиз;

- наполнение форума;

- оптимизация сайта;

- переводы (английский, русский, немецкий, украинский).

Всегда только грамотные и уникальные тексты по приемлемым ценам. Всегда только вежливое, корректное и уважительное отношение к заказчику!

Отзывы о моей работе есть еще и здесь http://www.free-lance.ru/users/Plastova/opinions/