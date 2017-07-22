Platon_spb

Нужны 2 картинки для групп vk и fb (размеры стандартные), тематика групп - обучающие мероприятия на тему психоанализа на территории Крыма: https://vk.com/club23926620 На картинке должен быть силуэт полуострова Крым (белого цвета) и два слова - "pro" и ...