Platon_spb

Алексей Платонов Platon_spb

 
54 годаРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • 2 картинки для групп VK и fb

    Нужны 2 картинки для групп vk и fb (размеры стандартные), тематика групп - обучающие мероприятия на тему психоанализа на территории Крыма: https://vk.com/club23926620 На картинке должен быть силуэт полуострова Крым (белого цвета) и два слова - "pro" и  ...

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Психолог-онлайн

    Необходимо сделать дизайн лэндинга для рекламы услуги "психолог онлайн" (7-10 экранов) в формате psd.

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    6 лет назад