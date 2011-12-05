Домашний телефон: (044)5631965

Мобильный телефон:0932705060

E-mail: [email protected]

ОПЫТ РАБОТЫ:

Фриланс: Работа над иллюстрациями для книг, рисование шаржей, разработка рекламной концертной продукции.

ОБРАЗОВАНИЕ

Сентябрь 2001 – май 2005 - Детская художественная школа № 11 отдела культуры Дарницкой районной государственной администрации.

сентябрь 2007 – по сей день – Киевский государственный институт декоративно прикладного искусства и дизайна им. М. Бойчука

·Факультет дизайна

·Кафедра графического дизайна

Дополнительное образование:

сентябрь 2008 – январь 2009 – Учебный центр «Успех»

·Курсы «Дизайн компьютерной графики»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ:

·Photoshop CS3, Illustrator CS3, Corel Draw 13.0, Acrobat Professional 8.0, Adobe Streamline 4.0,

QuarkXPress 7.0, Adobe Indesign CS3.

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ:

·русский – родной

·украинский - родной

·английский - разговорный

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

·коммуникабельный

·ответственный

·творческий

·работаю как самостоятельно, так и в команде

ПРОЧЕЕ:

Имею большое желание реализовать себя в творческой сфере. Образование - высшее, художественное. Готов к стажировке, если будет надобность. Уважаемые работодатели, предоставьте хотя бы шанс.