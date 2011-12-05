Домашний телефон: (044)5631965
Мобильный телефон:0932705060
E-mail: [email protected]
ОПЫТ РАБОТЫ:
Фриланс: Работа над иллюстрациями для книг, рисование шаржей, разработка рекламной концертной продукции.
ОБРАЗОВАНИЕ
Сентябрь 2001 – май 2005 - Детская художественная школа № 11 отдела культуры Дарницкой районной государственной администрации.
сентябрь 2007 – по сей день – Киевский государственный институт декоративно прикладного искусства и дизайна им. М. Бойчука
·Факультет дизайна
·Кафедра графического дизайна
Дополнительное образование:
сентябрь 2008 – январь 2009 – Учебный центр «Успех»
·Курсы «Дизайн компьютерной графики»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ:
·Photoshop CS3, Illustrator CS3, Corel Draw 13.0, Acrobat Professional 8.0, Adobe Streamline 4.0,
QuarkXPress 7.0, Adobe Indesign CS3.
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ:
·русский – родной
·украинский - родной
·английский - разговорный
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
·коммуникабельный
·ответственный
·творческий
·работаю как самостоятельно, так и в команде
ПРОЧЕЕ:
Имею большое желание реализовать себя в творческой сфере. Образование - высшее, художественное. Готов к стажировке, если будет надобность. Уважаемые работодатели, предоставьте хотя бы шанс.
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