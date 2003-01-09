Привітик, трішечки про себе ;)

Студент, вирізняюсь великим бажанням навчатися та розвиватися у своєму вибраному напрямку. Амбіційний, креативний та завжди готовий взяти на себе відповідальність за свої вчинки. Завдяки своєму ентузіазму та відданості я готовий взятися за будь-яке завдання та виконати його до кінця.

Важлива частина мого характеру є бажання зростати в професійному та особистому плані, завжди готовий вивчати нові навички та знання.

Маю сильну внутрішню мотивацію досягати успіху у житті та відчуваю себе готовим до викликів, які може викинути мені життя.