Игры, горячие свежие оригинальныЕ

Программист игр и приложений под андроид и ПК. Сейчас работаю на Unity3d, раньше работал на pico8 construct2.

Могу сделать 2д игры в любом жанре, быстро и не дорого, так как фрилансер только начинающий, готов контактировать с вами и просто делиться опытом, ниже будут законченные работы, которые я создавал сам либо принимал участие. как программист:

https://butterflygamedev.itch.io/snowdestroyer

http://jpaul.ru/games/game/index.html

http://jpaul.ru/games/slimewar/index.html

https://jpaul.ru/fig_tetris.html