Почему дизайн важен?
Дизайн помогает улучшить форму продукта (как он выглядит), функциональность продукта (как он работает) и его значение для потребителей. ... Дизайн повышает ценность процесса разработки продукта, гарантируя, что продукт сможет удовлетворить потребности клиентов. Дизайн является неотъемлемой частью бренда.
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Кто мы?
Мы группа молодых дизайнеров и художников, которая поможет оформить ваш канал красиво и стильно.
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Что мы готовы предоставить:
Наш дизайнер готов разработать вам ваш логотип, оформление канала для Twitch| Vk | YouTube, а художник поможет с отрисовкой смайлов , иконок сабскрайба.
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Наши преимущества:
Работаем максимально быстро и качественно
Опытные художники
Учитываем любые Ваши пожелания
На нашем счету более 100 клиентов
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Наши соцсети:
- Оформление "Twitch" 3 500 ₽79 просмотров