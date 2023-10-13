Графический дизайнер | Моушн-дизайнер

Почему дизайн важен?

Дизайн помогает улучшить форму продукта (как он выглядит), функциональность продукта (как он работает) и его значение для потребителей. ... Дизайн повышает ценность процесса разработки продукта, гарантируя, что продукт сможет удовлетворить потребности клиентов. Дизайн является неотъемлемой частью бренда.

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Кто мы?

Мы группа молодых дизайнеров и художников, которая поможет оформить ваш канал красиво и стильно.

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Что мы готовы предоставить:

Наш дизайнер готов разработать вам ваш логотип, оформление канала для Twitch| Vk | YouTube, а художник поможет с отрисовкой смайлов , иконок сабскрайба.

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Наши преимущества:

Работаем максимально быстро и качественно

Опытные художники‍‍

Учитываем любые Ваши пожелания

На нашем счету более 100 клиентов

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Наши соцсети:

https://linktr.ee/PlayM3x