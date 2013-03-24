Высшеее образование.

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Высшее образование Специалист электронной техники, есть опыт в продажах (менеджер). Увлекаюсь авто мото техникой

Личностные качества: работа на результат, большое желание работать и зарабатывать, способен к быстрому обучению, коммуникабелен. Высокая степень ответственности, пунктуальность, организованность, трудолюбие, высокая работоспособность, активная жизненная позиция.