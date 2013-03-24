PlaySerik

Сергей Хаустов PlaySerik

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Высшеее образование.

Мои контакты [email protected]

Высшее образование Специалист электронной техники, есть опыт в продажах (менеджер). Увлекаюсь авто мото техникой

Личностные качества: работа на результат, большое желание работать и зарабатывать, способен к быстрому обучению, коммуникабелен. Высокая степень ответственности, пунктуальность, организованность, трудолюбие, высокая работоспособность, активная жизненная позиция.

Отзывы заказчиков

tyabin
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Тексты на автомобильную тематику
Отзыв недоступен.
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