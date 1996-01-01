Резюме "Начальник отдела Diasoft 5NT(Fa#) , РКО, Кредиты, Депозиты,Биржа,Внебиржа"
Володин Сергей Юрьевич
Дата последнего изменения резюме: 30.08.2010 21:43
Дата рождения 09.11.1966
E-mail: [email protected]
Тел.: +7 (916) 024-11-86 (моб.)
Адрес личного сайта: http://locusup.com/
Проживание: Москва , Переезд невозможен
Дом. адрес: locusup.com
Примерная зарплата: 110 000 руб.
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Информационные технологии/Интернет/Телеком
• Программирование/Разработка
• Аналитик
• Банковское ПО
Образование
Основное:
• 1991 — Саратовский политехнический институт., Электронной техники. Факультет. Специальность Инженер Системотехник., диплом
Повышение квалификации/курсы:
• 2007 — модуль Custody в Diasoft 5NT, Diasoft, сетификат
• 2005 — модуль Коммерческие кредиты в Diasoft 5NT, Diasoft, сетификат
• 2001 — модуль РКО в Diasoft 5NT, Diasoft, сетификат
Профессиональный опыт
• Начальник отдела АБС
12.2008– Банк Жилищного Финансирования , Банки/кредиты/инвестиции/лизинг
Разработка новых отчетов, начислений, хранимых процедур, загрузок в Diasoft FA#.Модули РКО, Кредиты, Депозиты, CUSTODY, Биржа, внебиржа, векселя.
• Начальник отдела АБС
12.2007–12.2008 Ланта Банк , Банки/кредиты/инвестиции/лизинг
Внедрение и сопровождение банковского программного обеспечения Diasoft 5NT/FA# под MS SQL. Модули Базовый, РКО, Депозиты, Кредиты.
Разработка новых отчетов, начислений, загрузок,хранимых процедур. Настройка финансовых операций. Транзакт SQL.
Взаимодействие с пользователями, постановка задач.
• Разработчик банковского ПО
02.2007–12.2007 Дойче Банк , Банки/кредиты/инвестиции/лизинг
Разработка новых отчетов, начислений, хранимых процедур, загрузок для Diasoft 5NT.Модуль CUSTODY. Биржа, внебиржа, SWIFT, векселя.,Фондовый рынок.
• Начальник отдела АБС
11.2005–02.2007 Русский Международный Банк , Банки/кредиты/инвестиции/лизинг
Внедрение и сопровождение банковского программного обеспечения Diasoft 5NT под MS SQL. Разработка новых отчетов, начислений, загрузок,хранимых процедур. Настройка финансовых операций. Транзакт SQL.Модули Базовый, РКО, Депозиты, Кредиты, Ценные бумаги,Фондовый рынок.
Взаимодействие с пользователями, постановка задач.
• Начальник отдела поддержки Программных Продуктов
01.2001–11.2005 Филиал "ТрансКредитБанка". ,
Внедрение и сопровождение банковского программного обеспечения Diasoft 5NT под Sybase. Разработка отчетов, начислений, загрузок, хранимых процедур. Настройка финансовых операций. Transact SQL.
• Начальник отдела поддержки Программных Продуктов
01.1998–01.2001 Филиал банка "Российский Кредит". , Банки/кредиты/инвестиции/лизинг
Администрирование локальных сетей
Сопровождение банковского программного обеспечения SYMBOLS под СУБД Oracle,разработка необходимой отчетности.
Программы отчетности ЦБ, криптозащита.
• Инженер 1-ой категории.
01.1996–01.1998 ОАО "Саратовэлектросвязь". ,
Администрирование локальных сетей
Устранение утечки информации по техническим каналам связи
Противодействие различным методам утечки информации.
• Начальник отдела информационных технологий.
01.1993–01.1996 Коммерческий банк "ПОРТА". , Банки/кредиты/инвестиции/лизинг
Начальник отдела информационных технологий
Организация и поддержка рабочих мест персонала
Организация и администрирование локальных сетей
Внедрение и поддержка банковского ПО
Программы отчетности ЦБ, криптозащита, связь с РЦИ
Администрирование Unix
Рекомендации
• Никитин Виталий, Главный специалист
Дополнительная информация
Гражданство: Россия
Разрешение на работу в странах: Россия
Языки
Русский : Родной язык
Английский : читаю профессиональную литературу
Ключевые навыки
Разработка отчетности в Diasoft 5NT,разработка загрузок из внешних систем,
разработка начислений, комиссий, выгрузка во внешние системы, разработка хранимых процедур, администрирование Diasoft 5NT.
Поддержка и разработка банковского ПО.
Сопровождение ПО.