Pleks

Сергей Pleks

 
57 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Профессионал по ABC Diasoft

Резюме "Начальник отдела Diasoft 5NT(Fa#) , РКО, Кредиты, Депозиты,Биржа,Внебиржа"

Володин Сергей Юрьевич

Дата последнего изменения резюме: 30.08.2010 21:43

Дата рождения 09.11.1966

E-mail: [email protected]

Тел.: +7 (916) 024-11-86 (моб.)

Адрес личного сайта: http://locusup.com/

Проживание: Москва , Переезд невозможен

Дом. адрес: locusup.com

Примерная зарплата: 110 000 руб.

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Информационные технологии/Интернет/Телеком

• Программирование/Разработка

• Аналитик

• Банковское ПО

Образование

Основное:

• 1991 — Саратовский политехнический институт., Электронной техники. Факультет. Специальность Инженер Системотехник., диплом

Повышение квалификации/курсы:

• 2007 — модуль Custody в Diasoft 5NT, Diasoft, сетификат

• 2005 — модуль Коммерческие кредиты в Diasoft 5NT, Diasoft, сетификат

• 2001 — модуль РКО в Diasoft 5NT, Diasoft, сетификат

Профессиональный опыт

• Начальник отдела АБС

12.2008– Банк Жилищного Финансирования , Банки/кредиты/инвестиции/лизинг

Разработка новых отчетов, начислений, хранимых процедур, загрузок в Diasoft FA#.Модули РКО, Кредиты, Депозиты, CUSTODY, Биржа, внебиржа, векселя.

• Начальник отдела АБС

12.2007–12.2008 Ланта Банк , Банки/кредиты/инвестиции/лизинг

Внедрение и сопровождение банковского программного обеспечения Diasoft 5NT/FA# под MS SQL. Модули Базовый, РКО, Депозиты, Кредиты.

Разработка новых отчетов, начислений, загрузок,хранимых процедур. Настройка финансовых операций. Транзакт SQL.

Взаимодействие с пользователями, постановка задач.

• Разработчик банковского ПО

02.2007–12.2007 Дойче Банк , Банки/кредиты/инвестиции/лизинг

Разработка новых отчетов, начислений, хранимых процедур, загрузок для Diasoft 5NT.Модуль CUSTODY. Биржа, внебиржа, SWIFT, векселя.,Фондовый рынок.

• Начальник отдела АБС

11.2005–02.2007 Русский Международный Банк , Банки/кредиты/инвестиции/лизинг

Внедрение и сопровождение банковского программного обеспечения Diasoft 5NT под MS SQL. Разработка новых отчетов, начислений, загрузок,хранимых процедур. Настройка финансовых операций. Транзакт SQL.Модули Базовый, РКО, Депозиты, Кредиты, Ценные бумаги,Фондовый рынок.

Взаимодействие с пользователями, постановка задач.

• Начальник отдела поддержки Программных Продуктов

01.2001–11.2005 Филиал "ТрансКредитБанка". ,

Внедрение и сопровождение банковского программного обеспечения Diasoft 5NT под Sybase. Разработка отчетов, начислений, загрузок, хранимых процедур. Настройка финансовых операций. Transact SQL.

• Начальник отдела поддержки Программных Продуктов

01.1998–01.2001 Филиал банка "Российский Кредит". , Банки/кредиты/инвестиции/лизинг

Администрирование локальных сетей

Сопровождение банковского программного обеспечения SYMBOLS под СУБД Oracle,разработка необходимой отчетности.

Программы отчетности ЦБ, криптозащита.

• Инженер 1-ой категории.

01.1996–01.1998 ОАО "Саратовэлектросвязь". ,

Администрирование локальных сетей

Устранение утечки информации по техническим каналам связи

Противодействие различным методам утечки информации.

• Начальник отдела информационных технологий.

01.1993–01.1996 Коммерческий банк "ПОРТА". , Банки/кредиты/инвестиции/лизинг

Начальник отдела информационных технологий

Организация и поддержка рабочих мест персонала

Организация и администрирование локальных сетей

Внедрение и поддержка банковского ПО

Программы отчетности ЦБ, криптозащита, связь с РЦИ

Администрирование Unix

Рекомендации

• Никитин Виталий, Главный специалист

Дополнительная информация

Гражданство: Россия

Разрешение на работу в странах: Россия

Языки

Русский : Родной язык

Английский : читаю профессиональную литературу

Ключевые навыки

Разработка отчетности в Diasoft 5NT,разработка загрузок из внешних систем,

разработка начислений, комиссий, выгрузка во внешние системы, разработка хранимых процедур, администрирование Diasoft 5NT.

Поддержка и разработка банковского ПО.

Сопровождение ПО.

OracleUnix