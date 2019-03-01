Тематика - услуги фотографа в Испании. Причина блокировки - "В вашем аккаунте обнаружены подозрительные платежи". Остальные обстоятельства сообщу в ЛС. Ищу исполнителя с опытом разблокировок.
Контекстная рекламанет заявок
Закрыт
год назад
Тематика - услуги фотографа в Испании. Причина блокировки - "В вашем аккаунте обнаружены подозрительные платежи". Остальные обстоятельства сообщу в ЛС. Ищу исполнителя с опытом разблокировок.
Необходимо написать несколько англоязычных текстов по ТЗ, указанному по ссылке: https://docs.google.com/document/d/15Obw4xJI2W1GD1sWdmudtpP0bnLlA5yIjz9WcMXt-8M/edit?usp=sharing Проект: boostcarry.com Тематика: Gaming Кол-во символов: 2300-2800 Подробные инструкции указаны по ссылке (google docs)