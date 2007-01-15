Войнов Сергей Александрович
Личные данные
Дата рождения: 22 сентября 1984г.
Возраст: 29лет.
Место рождения: г. Симферополь
Семейное положение: холост
Адрес :АР Крым г. Симферополь
Телефон: 8 099 6615529
E-mail: [email protected]
Образование
2001 -2006 Национальная Академия Природоохранного и Курортного Строительства
Факультет: Архитектурно-строительный
Специализация: Промышленное и Гражданское Строительство (ПГС)
Квалификация : Инженер - строитель
Опыт работы
01.06.05-06.11.06 Строительная фирма "Атлант", Инженер-строитель.
Разработка чертежей. Составление дефектных актов, актов выполненных работ,
15.01.07.-29.06.07
ООО "Союз Строй Технология",Архитектор-конструктор.
Разработка чертежей, разделы :АР, КЖ, КЖ0, КМ.
01.06.07.-10.01.2011-
ООО "Олдим Проект",Инженер-конструктор.
Разработка чертежей, разделы : КЖ, КЖ0, КМ ,КД.
10.01.2011-01.10.2012
ООО "УК Индустрия развития", Ведущий инженер-конструктор.
Разработка чертежей, разделы : КЖ, КЖ0, КМ ,КД.
01.10.2012-п.с. день
АКБ "Монолит Москва", Инженер-конструктор.удаленный сотрудник.
Разработка чертежей, разделы : КР0, КР, АС, АР
Знание языков
• Русский – свободное владение.
• Украинский - свободное владение.
• Английский - разговорный.
Навыки работы с компьютером
• AutoCad, SPDS Graphics, ArсhiCad, Base ,PhotoShop.
Лицензии и сертификаты
• ‘’Проектирование в Сейсмических Районах Украины’’ (разрешение).
• Инженер проектировщик . Специальность: обеспечение механического сопротивления и устойчивости (сертификат)