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Сергей Войнов Pliaj

 
39 летУкраина/Симферополь
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Проектирование разделов АР, АС, КР, КЖ, КМ.

Войнов Сергей Александрович

Личные данные

Дата рождения: 22 сентября 1984г.

Возраст: 29лет.

Место рождения: г. Симферополь

Семейное положение: холост

Адрес :АР Крым г. Симферополь

Телефон: 8 099 6615529

E-mail: [email protected]

Образование

2001 -2006 Национальная Академия Природоохранного и Курортного Строительства

Факультет: Архитектурно-строительный

Специализация: Промышленное и Гражданское Строительство (ПГС)

Квалификация : Инженер - строитель

Опыт работы

01.06.05-06.11.06 Строительная фирма "Атлант", Инженер-строитель.

Разработка чертежей. Составление дефектных актов, актов выполненных работ,

15.01.07.-29.06.07

ООО "Союз Строй Технология",Архитектор-конструктор.

Разработка чертежей, разделы :АР, КЖ, КЖ0, КМ.

01.06.07.-10.01.2011-

ООО "Олдим Проект",Инженер-конструктор.

Разработка чертежей, разделы : КЖ, КЖ0, КМ ,КД.

10.01.2011-01.10.2012

ООО "УК Индустрия развития", Ведущий инженер-конструктор.

Разработка чертежей, разделы : КЖ, КЖ0, КМ ,КД.

01.10.2012-п.с. день

АКБ "Монолит Москва", Инженер-конструктор.удаленный сотрудник.

Разработка чертежей, разделы : КР0, КР, АС, АР

Знание языков

• Русский – свободное владение.

• Украинский - свободное владение.

• Английский - разговорный.

Навыки работы с компьютером

• AutoCad, SPDS Graphics, ArсhiCad, Base ,PhotoShop.

Лицензии и сертификаты

• ‘’Проектирование в Сейсмических Районах Украины’’ (разрешение).

• Инженер проектировщик . Специальность: обеспечение механического сопротивления и устойчивости (сертификат)

AutoCADPhotoshop