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[+] Аватар 300р
[+]] от 800р = аватарка 300р + 500 графическое меню + 5шт разделов размеченным текстом
[+] от 1500р = аватарка 300р + 500 графическое меню + наполнения 5шт разделов размеченным текстом + 700р графическое подменю разделов
Сроки: Крайний срок - 48 часа. Обычно - намного быстрее.
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Дополнительные услуги:
[+] Создания сайтов => Перейти в тему
[+] Логотипы
[+] Баннеры
[+] Дизайн сайтов
[+] Отрисовка элементов сайта (Шапки, кнопки и.т.д)
[+] Редактирования и обработка Фотографий
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ICQ — 5817019
E-mail — [email protected]
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