Plohisc

Руслан Plohisc

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Дизайн сайтов, визитки, оформление групп Вконтакте

ВКонтакте

[+] Аватар 300р

[+]] от 800р = аватарка 300р + 500 графическое меню + 5шт разделов размеченным текстом

[+] от 1500р = аватарка 300р + 500 графическое меню + наполнения 5шт разделов размеченным текстом + 700р графическое подменю разделов

Сроки: Крайний срок - 48 часа. Обычно - намного быстрее.

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Дополнительные услуги:

[+] Создания сайтов => Перейти в тему

[+] Логотипы

[+] Баннеры

[+] Дизайн сайтов

[+] Отрисовка элементов сайта (Шапки, кнопки и.т.д)

[+] Редактирования и обработка Фотографий

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ICQ — 5817019

E-mail — [email protected]

ВК — http://vk.com/id78614477