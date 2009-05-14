PlugInBaby

2005 г. ООО «Татнефть-Крым».

Рабочее направление компании - поставки нефтепродуктов для АЗС Крыма и Черноморского Флота Российской Федерации.

Должность - помощник руководителя.

Должностные обязанности: ведение телефонных переговоров, планирование дня руководителя, организация деловой переписки, перевод деловой документации.

2006 г. ООО «Металл Сервис Группа».

Рабочее направление компании – строительство производственной линии по изготовлению ветрогенераторов.

Должность – помощник руководителя.

Должностные обязанности – работа с иностранными инвесторами, ведение переговоров, перевод профессиональной документации, контроль над выполнением договоров с подрядчиками.

2006-2007 гг. ЧП «БИГА ТИМ».

Рабочее направление компании – Web программирование, техническая поддержка разработанных проектов.

Должность – копирайтер и системный аналитик.

Должностные обязанности – написание и перевод статей.

2007-2008 гг. ЧП "Textprom".

Рабочее направление компании - оптимизация сайтов, размещение статей, услуги копирайта.

Должность - редактор, генератор статей для размещения, переводчик контента для наполнения русскоязычных сайтов.

Должностные обязанности - редактура текстов для размещения на сайтах, создание системы отчетности для предоставления услуги анализа текстов, генерация статей для размещения (оптимизация Интернет-сайтов), перевод статей и описаний услуг и товаров для размещения на русскоязычных сайтах.

Владения языками: русский, украинский (деловой), английский (разговорный, письменный), немецкий (со словарем).

Навыки:

знание основ делопроизводства, навыки делового общения и переписки, владение офисной техникой, опыт работы с пакетом программ MS Office, Internet. Синхронный, письменный перевод. Опыт преподавания иностранного языка (английский), опыт устного и письменного перевода (английский).

Личные качества:

инициативность, коммуникабельность, пунктуальность, целеустремленность и рационализм, восприимчивость к новым знаниям.