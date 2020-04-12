Нужен таргет Facebook/Instagram? ты по адресу!

Я таргетолог. Занимаюсь рекламой в Facebook/Instagram. Таргет реклама поможет вам в:

- Привлечении новой аудитории

- Увеличении продаж

- Повышении узнаваемость бренда/компании

- Продвижении товаров, услуг и мероприятий

Если вы: Бизнесмен, Предприниматель, у вас есть свой проект, нуждающийся в рекламе, вы развиваете личный бренд, то таргетировання реклама станет вашим проводником в масштабировании ваших целей и решении скрупулезных задач!

Почему стоит обратиться ко мне:

-Помимо ведения самих рекламных компаний, я создаю видео креативы по вашей тематике, веду полную аналитику инстаграм или вашей посадочной страницы. Есть понимание SMM (маркетинга в соц. сетях), подскажу как грамотно упаковать вашу страницу и впринципе повышать вовлеченность вашей аудитории, а самое главное - делаю свою работу с любовью