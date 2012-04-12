Верстальщик-дизайнер
Работаю в полиграфии 12 лет. Вёрстка книг, периодики, цветная, чёрно-белая, формулы, таблицы, схемы, разработка макетов. Дизайн логотипов, визиток, буклетов, фирменный стиль, упаковка, этикетка.
Портфолио
- Без названия189 просмотров
- Без названия198 просмотров
- Без названия191 просмотр
- Без названия207 просмотров
- Без названия157 просмотров
- Китайский театр176 просмотров
- Без названия154 просмотра
- Без названия161 просмотр
- Без названия178 просмотров
- Решение задач по алгебре215 просмотров
- Решение задач по геометрии197 просмотров
- RG172 просмотра