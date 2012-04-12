Pnbdlsk

Алексей Pnbdlsk

 
43 годаУкраина/Днепр
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Верстальщик-дизайнер

Работаю в полиграфии 12 лет. Вёрстка книг, периодики, цветная, чёрно-белая, формулы, таблицы, схемы, разработка макетов. Дизайн логотипов, визиток, буклетов, фирменный стиль, упаковка, этикетка.

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