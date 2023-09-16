Po2013lina

Помощник на постоянную основу

Здравствуйте!

Меня зовут Оксана. В связи с сложившейся ситуацией в Украине, Я решила перейти на фриланс.

Более 15 лет работала в лицее, учителем начальных классов. Украинский и русский - мои родные языки,которыми я владею в совершенстве. Хорошо знаю английский, польский и немецкий языки.Но на этом не останавливаюсь. Имею опыт работы в переводе текстов,редактировании.

Работаю на результат и на совесть, выполняю заказы быстро, качественно. Буду рада сотрудничеству! Не верите? Убедитесь сами!