Специализация:

Прикладное и системное ПО.

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* ОБРАЗОВАНИЕ *

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* Высшее. ЭВМ, системы, сети, РГРТУ (Рязань), к.т.н., с.н.с.

* Квалификация - инженер-системотехник.

Основная специализация - обработка изображений (все виды) от систем ДЗЗ, ИК-матриц, датчиков, сканеров

в том числе в РМВ на многопроцессорных/многомашинных комплексах. Обработка стереоизображений, обнаружение и идентификация объектов на фоне помех, радиометрическая калибровка. Работа с топографическими и геодезическими данными.

* В настоящее время выполняю ряд государственных и оборонных заказов.

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* ЗНАНИЯ И ОПЫТ *

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* oбщий опыт программирования более 15 лет, языки программирования C++, Asm.

* опыт программирования нестандартных и научных задач;

* большой опыт написания технической документации по ГОСТу;

* качественный код, опыт работы с чужим кодом.

* MS Visual C++ 6.0 - 8.0