Специализация:
Прикладное и системное ПО.
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* ОБРАЗОВАНИЕ *
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* Высшее. ЭВМ, системы, сети, РГРТУ (Рязань), к.т.н., с.н.с.
* Квалификация - инженер-системотехник.
Основная специализация - обработка изображений (все виды) от систем ДЗЗ, ИК-матриц, датчиков, сканеров
в том числе в РМВ на многопроцессорных/многомашинных комплексах. Обработка стереоизображений, обнаружение и идентификация объектов на фоне помех, радиометрическая калибровка. Работа с топографическими и геодезическими данными.
* В настоящее время выполняю ряд государственных и оборонных заказов.
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* ЗНАНИЯ И ОПЫТ *
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* oбщий опыт программирования более 15 лет, языки программирования C++, Asm.
* опыт программирования нестандартных и научных задач;
* большой опыт написания технической документации по ГОСТу;
* качественный код, опыт работы с чужим кодом.
* MS Visual C++ 6.0 - 8.0