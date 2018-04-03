Всем доброго дня! Требуется делать дизайн баннеров для сайта на регулярной основе. Они должны сочетаться с дизайном сайта как в десктопном варианте, так и в мобильном варианте. Должно быть красиво, современно и сочетаться с дизайном сайта. сайт https://nasha-smena.ru Жду ваше предложения ...