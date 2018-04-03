Podbor21

Павел Podbor21

 
46 летРоссия/Чебоксары
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
"Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем толковых людей, Что бы они говорили, что нам делать." - Стив
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$400
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать баннер

    Всем доброго дня! Требуется делать дизайн баннеров для сайта на регулярной основе. Они должны сочетаться с дизайном сайта как в десктопном варианте, так и в мобильном варианте. Должно быть красиво, современно и сочетаться с дизайном сайта. сайт https://nasha-smena.ru Жду ваше предложения ...

    Дизайн сайтаБаннер для сайта
    Баннеры31 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настройка контекстной рекламы

    $150

    Автоответ не принимается! Всем доброго дня! Нужно настроить контекстную рекламу на Яндексе и Гугл. Сайт новый, товар наполняется, поэтому бюджет пока минимальный, что бы не "слить" сразу весь бюджет. От вас рекомендации и сама настройка. Приветствуются ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Проверить скорость загрузки сайта и найти причину

    Автоответы не принимаются! доброго дня или ночи! после редизайна сайта (open card 1.5.1) страницы сайта начали долго грузиться. Нужно замерить скорость загрузки страниц, найти причину  и в дальнейшем исправить. оплата- БС, + отзыв (если задача будет сделана)

    Редизайн сайта
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание интернет-магазина

    CMS:  [list][*]Open cart[*]Рассматриваем и другие варианты.[/list]Структура сайта:  [list][*]Главная страница[*]Категория товара[*]Карточка товаров [*]Контентная страница (О нас; Гарантийные условия; Возврат товара; Доставка и оплата;  ) [*]Новости[*]Контакты [/list]Дополнительные расширения :  [list][*]e-mail рассылка ( уведомление в момент регистрации, в момент размещения заказа, в момент проведения ...

    Карточки товаров
    Интернет-магазины16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Продвижение группы в вк

    автоответы не принимаются! доброй день! группа- детская одежда, контент наш задача- увеличить количество участников и сделать "продающей" группу: провести анализ группы составить план и стратегию развития определить бюджет и цель от вас- сумма за ведение группы (в месяц) и прогноз

    Социальные сети (SMM и SMO)18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оптимизировать скорость загрузки сайта ИМ-open cart

    Автоответы не принимаются! доброго дня или ночи! необходимо оптимизировать скорость загрузки (возможная причина одна из- много скриптов неоптимизированных, изображений со сторонних ресурсов грузится) сайт на open cart.

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание интернет-магазина

    CMS: [list][*]Open cart [*]Рассматриваем и другие варианты.[/list]Структура сайта:  [list][*]Главная страница[*]Категория товара[*]Карточка товаров [*]Контентная страница (О нас; Гарантийные условия; Возврат товара; Доставка и оплата;  ) [*]Новости[*]Контакты [/list]Дополнительные расширения :  [list][*]e-mail рассылка ( уведомление в момент регистрации, в момент размещения заказа, в момент ...

    Карточки товаров
    Интернет-магазины30 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Яндекс маркет

    Автоответы не принимаются добрый день! интернет магазин подключен к яндекс- маркету.  необходимо настроить, чтобы начались переходы на сайт и продажи.  Товаров около 750 высылайте, пожалуйста, ваши условия

    Контекстная реклама4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • SEO продвижение

    Добрый день! Автоответы не принимаю! Требуется анализ проекта, выявление путей дальнейшего развития и создание детального предложения с указанием сроков и цен.

    Поисковые системы (SEO)21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Яндекс маркет

    Автоответы не принимаются добрый день! интернет магазин подключен к яндекс- маркету.  необходимо настроить, чтобы начались переходы на сайт и продажи.  Товаров около 750 высылайте, пожалуйста, ваши условия

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Яндекс маркет настройка

    Автоответы не принимаются добрый день! интернет магазин подключен к яндекс- маркету.  необходимо настроить, чтобы начались переходы на сайт и продажи.  Товаров около 750 высылайте, пожалуйста, ваши условия

    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Продвижение интернет магазина

    Тематика сайта  - детская одежда и обувь Регион РФ  За 4-6 месяцев увеличить целевой поисковый трафик (показатели согласуем) Внимание, рассматривать буду только предложения с прописанной стратегией. Все предложения написанные шаблоном или уровня составил на коленке не интересны. Нужен ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
MJKMaster
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$400
10 баллов
6 лет назад
Продвижение интернет магазина
Рекомендую к сотрудничеству, все хорошо. Успешно работаем и развиваем проект! Адекватный заказчик, оплата в срок и в полном объеме.
все отлично. Работой более чем доволен. Илья- достаточно подробно все объясняет, всегда на связи. Очень оперативно. Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
richin
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$70
10 баллов
6 лет назад
Создать пустую копию торговли в 1С и настроить выгрузку в нее
Всё хорошо. С оплатой проблем не было. Рекоммендую
Задание выполнено в короткий срок и очень качественно- результат выше ожиданий. До этого несколько раз пытался решить эту задачу с другими исполнителями- только потерянное время и деньги. "Доволен, как слон", спасибо еще раз Дмитрию за профессионализм!
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FanDes
Илья 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$400
10 баллов
6 лет назад
Редизайн интернет-магазина
Все отлично! Всем рекомендую работать с Павлом =)
рекомендую. очень внимательный к деталям, предлагает решения. оцениваю работу на 5+, как и само сотрудничество. Результат - выше ожиданий. В дальнейшем с другими проектами- только к Илье)
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