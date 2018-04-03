добрый день, уважаемы специалисты! Автоответы не принимаются! нужно сделать несколько (3-5) лендингов для тестирования ниши. продукты разные. Ваши предложения по стоимости и CMS.
- Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт5 лет назад
Всем доброго дня! Требуется делать дизайн баннеров для сайта на регулярной основе. Они должны сочетаться с дизайном сайта как в десктопном варианте, так и в мобильном варианте. Должно быть красиво, современно и сочетаться с дизайном сайта. сайт https://nasha-smena.ru Жду ваше предложения ...Баннеры31 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $150
Автоответ не принимается! Всем доброго дня! Нужно настроить контекстную рекламу на Яндексе и Гугл. Сайт новый, товар наполняется, поэтому бюджет пока минимальный, что бы не "слить" сразу весь бюджет. От вас рекомендации и сама настройка. Приветствуются ...Контекстная реклама1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Автоответы не рассматриваю Нужен специалист, который сделает полностью настроит магазины в Яндексе и прочих системах ( Яндекс.Маркет, Google Merchant , Price.ru , Torg.mail.ru и т.д.)Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Автоответы не принимаются! доброго дня или ночи! после редизайна сайта (open card 1.5.1) страницы сайта начали долго грузиться. Нужно замерить скорость загрузки страниц, найти причину и в дальнейшем исправить. оплата- БС, + отзыв (если задача будет сделана)Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
CMS: [list][*]Open cart[*]Рассматриваем и другие варианты.[/list]Структура сайта: [list][*]Главная страница[*]Категория товара[*]Карточка товаров [*]Контентная страница (О нас; Гарантийные условия; Возврат товара; Доставка и оплата; ) [*]Новости[*]Контакты [/list]Дополнительные расширения : [list][*]e-mail рассылка ( уведомление в момент регистрации, в момент размещения заказа, в момент проведения ...Интернет-магазины16 заявокЗакрыт5 лет назад
автоответы не принимаются! доброй день! группа- детская одежда, контент наш задача- увеличить количество участников и сделать "продающей" группу: провести анализ группы составить план и стратегию развития определить бюджет и цель от вас- сумма за ведение группы (в месяц) и прогнозСоциальные сети (SMM и SMO)18 заявокЗакрыт5 лет назад
Автоответы не принимаются! доброго дня или ночи! необходимо оптимизировать скорость загрузки (возможная причина одна из- много скриптов неоптимизированных, изображений со сторонних ресурсов грузится) сайт на open cart.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
добрый день! нужна помощь как рассчитать рентабельность магазина, повышение рентабельности. КонсультацияФинансовые услуги11 заявокЗакрыт5 лет назад
Автоответы не рассматриваю Нужен специалист, который сделает полностью настроит магазины в Яндексе и прочих системах ( Яндекс.Маркет, Google Merchant , Price.ru , Torg.mail.ru и т.д.)Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Автоответы не принимаются! доброго дня или ночи! есть сайт, нужно замерить скорость загрузки страниц. от вас рекомендации по исправлению и небольшая консультацияТестирование сайтов13 заявокЗакрыт6 лет назад
CMS: [list][*]Open cart [*]Рассматриваем и другие варианты.[/list]Структура сайта: [list][*]Главная страница[*]Категория товара[*]Карточка товаров [*]Контентная страница (О нас; Гарантийные условия; Возврат товара; Доставка и оплата; ) [*]Новости[*]Контакты [/list]Дополнительные расширения : [list][*]e-mail рассылка ( уведомление в момент регистрации, в момент размещения заказа, в момент ...Интернет-магазины30 заявокЗакрыт6 лет назад
Автоответы не принимаются добрый день! интернет магазин подключен к яндекс- маркету. необходимо настроить, чтобы начались переходы на сайт и продажи. Товаров около 750 высылайте, пожалуйста, ваши условияКонтекстная реклама4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Доброго дня или ночи! Нужно решить проблему с временем загрузки сайта, ошибка на стороне кода. Нужно ТЗ и реализация. CMS- opencartВеб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Доброго дня или ночи! Нужно решить проблему с временем загрузки сайта, ошибка на стороне кода. Нужно ТЗ и реализация. CMS- opencartВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Автоответы не принимаю! Требуется анализ проекта, выявление путей дальнейшего развития и создание детального предложения с указанием сроков и цен.Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Автоответы не принимаются добрый день! интернет магазин подключен к яндекс- маркету. необходимо настроить, чтобы начались переходы на сайт и продажи. Товаров около 750 высылайте, пожалуйста, ваши условияВеб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Автоответы не принимаются добрый день! интернет магазин подключен к яндекс- маркету. необходимо настроить, чтобы начались переходы на сайт и продажи. Товаров около 750 высылайте, пожалуйста, ваши условияКонтекстная реклама5 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! нужно настроить обмен 1С с Opencard. пишите стоимость и срокиВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Тематика сайта - детская одежда и обувь Регион РФ За 4-6 месяцев увеличить целевой поисковый трафик (показатели согласуем) Внимание, рассматривать буду только предложения с прописанной стратегией. Все предложения написанные шаблоном или уровня составил на коленке не интересны. Нужен ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен6 лет назад