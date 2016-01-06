PodgornovBoris

Борис Подгорнов PodgornovBoris

 
27 летРоссия/Пенза
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Настройка таргетированной рекламы в соц. сетях.

Являюсь специалистом по настройке таргетированной рекламы во VKontakte, Facebook, MyTarget.

Мои навыки:

-Определение целевой аудитории.

-Разработка аватаров целевой аудитории.

-Разработка стратегии рекламного воздействия на целевую аудиторию.Разработка уникального торгового предложения (УТП).

-Формирование баз целевых аудиторий.

-Создание рекламных объявлений в нескольких форматах.

-Тестирование рекламных объявлений и определение самых эффективных.

-Анализ результатов тестов.

-Оптимизация и корректировка рекламных кампаний.

-Масштабирование по оптимальным ценам за клик.

-Понижение цены за клик при сохранении количества переходов.