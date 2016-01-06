PodgornovBoris

Борис Подгорнов PodgornovBorisPodgornovBoris
27 летРоссия/Пенза
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Настройка таргетированной рекламы в соц. сетях.
Являюсь специалистом по настройке таргетированной рекламы во VKontakte, Facebook, MyTarget.
Мои навыки:
-Определение целевой аудитории.
-Разработка аватаров целевой аудитории.
-Разработка стратегии рекламного воздействия на целевую аудиторию.Разработка уникального торгового предложения (УТП).
-Формирование баз целевых аудиторий.
-Создание рекламных объявлений в нескольких форматах.
-Тестирование рекламных объявлений и определение самых эффективных.
-Анализ результатов тестов.
-Оптимизация и корректировка рекламных кампаний.
-Масштабирование по оптимальным ценам за клик.
-Понижение цены за клик при сохранении количества переходов.
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