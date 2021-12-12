Podkolodnyj_Kost

Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. HTML5, CSS3, JavaScript.
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь по этому я сам, на основе своего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
- Нервы. Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне, они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Вконтакте: https://vk.com/kostyapodkolodnyj
Действие аккаунта приостановлено!