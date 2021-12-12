Podkolodnyj_Kost

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Работая со мной вы экономите:

Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна. Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь по этому я сам, на основе своего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.

на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь по этому я сам, на основе своего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата. Нервы. Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне, они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приёме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

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