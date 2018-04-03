Podnepry

Илья Podnepry

 
24 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Почему вам стоит стоит заказать разработку сайта у меня?

  • Реальные и актуальные цены. Я беру за свою работу ровно столько, сколько она стоит. 100% ваших денег будет отработано
  • Делаю быстро и правильно, придерживаясь общепринятых правил стандартизации.
  • Использую только современные технологии HTML верстки.

    - HTML 5

    - SASS/bootstrap/CSS3

    - Javascript

    - Webpack/Gulp

    - Git

  • Чистый код, без лишнего мусора - все валидно и понятно. Адаптация под мобильные устройства для удобного просмотра на любых девайсах.