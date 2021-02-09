PodoliakaAlla

Транскрибация; форматирование и редактирование текста

Дата рождения: 29 сентября 1992 года / 28 года.Семейное положение: не замужем, дочь до 3 лет. Контакты: тел.0500500515. Сфера профессиональных интересов:

1. Транскрибация

2. Форматирование и редактирование текста

Образование:2009-2013 гг. Донецкий государственный университет управления. Специальность: менеджмент. Практика:2013 год – Государственная экологическая инспекция в Донецкой области. отдел обращения с отходами и техногенной безопасности, у начальника отдела. Личные качества: Аналитический склад ума, обучаемость, способность принятия нестандартных решений, работоспособность, целеустремлённость, стрессоустойчивость, высокая степень ответственности, деловая этика, исполнительность, дисциплинированность, аккуратность. Хобби: игра на гитаре, футбол, рукопашный бой, кройка и шитье. Дополнительная информация:• опытный пользователь PC (пакет Microsoft Office: Word, Excel, Internet, электронная почта)• базовое знание английского языка;