Индивидуальный подход в создании сайтов: Вёрстка, Адаптив, Flexbox, Bootstrap, jQuery | Сайты "под ключ" | WordPress ★БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ★

Привет!

Меня зовут Наталья, я веб-разработчик из города Тюмень (Россия).

После выпуска из университета 2 года работала программистом на С++ в нефтяной компании, но такой режим жизни оказался не для меня. Я поняла, что хочу иметь возможность больше времени уделять семье, поэтому теперь я веб-разработчик на фрилансе :)

Преимущества работы со мной:

★ Работаю БЕЗ предоплаты!

★ Гарантия исполнения: в течении недели после сдачи работы, я бесплатно сделаю правки и исправления, если таковые появятся.

★ Мгновенное начало работы. Если я оставила заявку на ваш заказ, значит я готова приступить к работе уже сегодня или даже сейчас!

★ Ответственность. Я не пропаду из проекта без объяснения причин. Я всегда на связи в любом удобном для Вас мессенджере.

Мои контакты:

 Email: [email protected]

 Телеграмм: @ravenfreelance

 Соц. сети: Вконтакте, Инстаграмм

 Возможны WhatsApp и Viber после других контактов.

Мои навыки:

★ Вёрстка любой сложности: адаптивность, кроссбраузерность, Bootstrap, Flexbox, Grid, CSS3, HTML5.

★ JavaScript, jQuery, умею делать анимации и приложения в Canvas.

★ PHP, MySQL - Могу разработать собственную CMS для вашего сайта, если готовые решения Вам не подходят.

★ WordPress и другие CMS (October, Textolite или подберем CMS для Вашего проекта). Разработаю сайт в самой CMS или "посажу" уже готовый сайт.

★ Хостинг и домен. При разработке сайта "под ключ" сама подберу подходящий Вам хостинг.

Моя цель - стать профессионалом своего дела и предоставлять лучшие решения на рынке!

Мои контакты:

 Email: [email protected]

 Телеграмм: @ravenfreelance

 Соц. сети: Вконтакте, Инстаграмм

 Возможны WhatsApp и Viber после других контактов.