Наталья Воронина PodopitniyIrlPodopitniyIrl
Привет!
Меня зовут Наталья, я веб-разработчик из города Тюмень (Россия).
После выпуска из университета 2 года работала программистом на С++ в нефтяной компании, но такой режим жизни оказался не для меня. Я поняла, что хочу иметь возможность больше времени уделять семье, поэтому теперь я веб-разработчик на фрилансе :)
Преимущества работы со мной:
★ Работаю БЕЗ предоплаты!
★ Гарантия исполнения: в течении недели после сдачи работы, я бесплатно сделаю правки и исправления, если таковые появятся.
★ Мгновенное начало работы. Если я оставила заявку на ваш заказ, значит я готова приступить к работе уже сегодня или даже сейчас!
★ Ответственность. Я не пропаду из проекта без объяснения причин. Я всегда на связи в любом удобном для Вас мессенджере.
Мои контакты:
Email: [email protected]
Телеграмм: @ravenfreelance
Соц. сети: Вконтакте, Инстаграмм
Возможны WhatsApp и Viber после других контактов.
Мои навыки:
★ Вёрстка любой сложности: адаптивность, кроссбраузерность, Bootstrap, Flexbox, Grid, CSS3, HTML5.
★ JavaScript, jQuery, умею делать анимации и приложения в Canvas.
★ PHP, MySQL - Могу разработать собственную CMS для вашего сайта, если готовые решения Вам не подходят.
★ WordPress и другие CMS (October, Textolite или подберем CMS для Вашего проекта). Разработаю сайт в самой CMS или "посажу" уже готовый сайт.
★ Хостинг и домен. При разработке сайта "под ключ" сама подберу подходящий Вам хостинг.
Моя цель - стать профессионалом своего дела и предоставлять лучшие решения на рынке!
Мои контакты:
Email: [email protected]
Телеграмм: @ravenfreelance
Соц. сети: Вконтакте, Инстаграмм
Возможны WhatsApp и Viber после других контактов.
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