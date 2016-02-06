Podrezova-d

Дарья Подрезова Podrezova-dPodrezova-d
42 годаРоссия/Челябинск
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Smm – продвижение, администрирование и раскрутка вк, fb и instagram
SMM (ВКонтакте, facebook, instagram)
1. Размещение постов на страницах в социальных сетях на заданную тематику
2. Привлечение вашей целевой аудитории по выбранным вами критериям
3. Наполнение фото в альбомы, видеозаписи
4. Проведение акций, конкурсов, опросов, голосований
5. Удаление спама со страницы
7. Живое общение с участниками группы (отклик на комментарии)
Действие аккаунта приостановлено!