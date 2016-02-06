Podrezova-d

Smm – продвижение, администрирование и раскрутка вк, fb и instagram

SMM (ВКонтакте, facebook, instagram)

1. Размещение постов на страницах в социальных сетях на заданную тематику

2. Привлечение вашей целевой аудитории по выбранным вами критериям

3. Наполнение фото в альбомы, видеозаписи

4. Проведение акций, конкурсов, опросов, голосований

5. Удаление спама со страницы

7. Живое общение с участниками группы (отклик на комментарии)