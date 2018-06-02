Лого и фирменный стиль - это ко мне!)

Сегодня время диджитал, эра невербальной коммуникации, когда зрительные образы и связанные с ними ассоциации - первичны, а слова и текст - уже вторичны. Поэтому сейчас, как никогда, особенно важны гармония и чувство стиля в оформление Вашего продукта, красота и утонченность в дизайне того, что вы предлагаете, вокруг чего крутиться Ваш бизнес.

Считаю, что яркий, оригинальный, стильный дизайн в любом бизнесе и сфере способен на многое: продвигать, рекламировать, заявлять, интриговать, вызывать эмоции, вести диалог с клиентом...

А какой логотип и реклама у Вас? Амбициозны, как Ваши планы, или невзрачны и скромны, как хороший продукт в плохой упаковке?)

О себе: я начинающий дизайнер, поэтому в моем портфолио немного работ. Но мне очень нравиться то, что я делаю, нравиться воплощать в своём дизайне эмоции и создавать графику с месседжем. В своей работе стараюсь сочетать современные тенденции в графическом дизайне с виденьем клиента и особенностями продукта, чтобы то, что в итоге получилось, не просто соответствовало критериям "хорошего" дизайна, но и "говорило" с потребителем на простом и понятном для него языке.

Буду рада сотрудничеству!)