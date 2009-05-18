Опыт в 1С 5 лет
Разработка, доработка, оптимизация конфигураций 1CV8
Огромный опыт настройки серверов MS SQL, кластера 1С и конфигурацийий 1С для оптимальной работы больших баз: 500 поль-ей, 150 Гб
Разработка и доработка отчетов и обработок
Поиск и устранение "узких мест" конфигурацийий 1C, нагрузочное тестирование
Опыт работы:
Программист 1С в Кемеровском Государственном Университете.
Программист в ЗАО Зарекс, торговля бытовой техникой.
Программист 1С в ЗАО Кемерово Спец Строй.
Программист в ООО Кузбасский Компьютерный Центр, продажа компьютеров и периферии.
Ведущий программист в ООО 1С-Рарус (франчайзинг). Дистрибьюция, разработка и внедрение экономических программ. http://www.rarus.ru/
Старший программист (зам. отдела разработки ПО) в ООО Санрайз про. Компьютерный гипермаркет. http://www.sunrise.ru
2006, Сертификат – 1С:Профессионал по программе «1С:Бухгалтерия 7.7»
2006, Сертификат – 1С:Профессионал по программе «1С:Торговля и склад 7.7»
2006, Сертификат – 1С:Профессионал по платформе «1С:Предриятие 8.0»
2006, Сертификат – 1С:Профессионал по программе «Управление Торговлей 8.0»
2006, Сертификат – 1С:Специалист по конфигурированию и внедрению торговых решений в прикладных решениях «1С:Предприятие 8»
2007, Сертификат – 1С:Профессионал по программе «Бухгалтерия 8»
2008, Сертификат – 1С:Специалист по конфигурированию и внедрению бухгалтерской подсистемы в прикладных решениях «1С:Предприятие 8»
2009, Сертификат – 1С:Профессионал по программе «Управление производственным предприятием 8»
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