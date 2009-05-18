1C V8. Разработка, доработка, оптимизация конфигураций.

Опыт в 1С 5 лет

Разработка, доработка, оптимизация конфигураций 1CV8

Огромный опыт настройки серверов MS SQL, кластера 1С и конфигурацийий 1С для оптимальной работы больших баз: 500 поль-ей, 150 Гб

Разработка и доработка отчетов и обработок

Поиск и устранение "узких мест" конфигурацийий 1C, нагрузочное тестирование

Опыт работы:

Программист 1С в Кемеровском Государственном Университете.

Программист в ЗАО Зарекс, торговля бытовой техникой.

Программист 1С в ЗАО Кемерово Спец Строй.

Программист в ООО Кузбасский Компьютерный Центр, продажа компьютеров и периферии.

Ведущий программист в ООО 1С-Рарус (франчайзинг). Дистрибьюция, разработка и внедрение экономических программ. http://www.rarus.ru/

Старший программист (зам. отдела разработки ПО) в ООО Санрайз про. Компьютерный гипермаркет. http://www.sunrise.ru

2006, Сертификат – 1С:Профессионал по программе «1С:Бухгалтерия 7.7»

2006, Сертификат – 1С:Профессионал по программе «1С:Торговля и склад 7.7»

2006, Сертификат – 1С:Профессионал по платформе «1С:Предриятие 8.0»

2006, Сертификат – 1С:Профессионал по программе «Управление Торговлей 8.0»

2006, Сертификат – 1С:Специалист по конфигурированию и внедрению торговых решений в прикладных решениях «1С:Предприятие 8»

2007, Сертификат – 1С:Профессионал по программе «Бухгалтерия 8»

2008, Сертификат – 1С:Специалист по конфигурированию и внедрению бухгалтерской подсистемы в прикладных решениях «1С:Предприятие 8»

2009, Сертификат – 1С:Профессионал по программе «Управление производственным предприятием 8»