PokachalovNV

Аналитика данных и автоматизация
Приветствую вас!
Меня зовут Никита Покачалов.
Я и моя команда работаем над:
- созданием сайтов и мобильных приложений
- автоматизацией бизнес-процессов и
- аналитикой данных
- тестирование продукта (MVP)
- автоматизация внутренней работы компании
- создание отчетности с панелями индикаторов
Наши заказчики - это активно развивающиеся технологичные компании сектора IT, Education, Internet и не только.
Также мы работаем с данными внутри компании и помогаем начать системно собирать их, анализировать и принимать решения на их основе, используя передовые технологии Business Inteligence (BI) и разработку на основе No/Low-code технологий.
Я против войны в Украине!