PokachalovNV

Аналитика данных и автоматизация

Приветствую вас!

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‌Меня зовут Никита Покачалов.

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‌‌Я и моя команда работаем над:

созданием сайтов и мобильных приложений

автоматизацией бизнес-процессов и

аналитикой данных

Мы специализируемся на создании сайтов и/или мобильных приложений для широкого спектра применения:

тестирование продукта (MVP)

автоматизация внутренней работы компании

создание отчетности с панелями индикаторов

Наши заказчики - это активно развивающиеся технологичные компании сектора IT, Education, Internet и не только.

Также мы работаем с данными внутри компании и помогаем начать системно собирать их, анализировать и принимать решения на их основе, используя передовые технологии Business Inteligence (BI) и разработку на основе No/Low-code технологий.