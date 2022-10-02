PokachalovNV

Никита PokachalovNV

 
38 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Аналитика данных и автоматизация

Приветствую вас!

‌Меня зовут Никита Покачалов.

‌‌Я и моя команда работаем над:

  • созданием сайтов и мобильных приложений
  • автоматизацией бизнес-процессов и
  • аналитикой данных
Мы специализируемся на создании сайтов и/или мобильных приложений для широкого спектра применения:

  • тестирование продукта (MVP)
  • автоматизация внутренней работы компании
  • создание отчетности с панелями индикаторов

Наши заказчики - это активно развивающиеся технологичные компании сектора IT, Education, Internet и не только.

Также мы работаем с данными внутри компании и помогаем начать системно собирать их, анализировать и принимать решения на их основе, используя передовые технологии Business Inteligence (BI) и разработку на основе No/Low-code технологий.