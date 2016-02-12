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Портфолио
- Озвучивание детских мультфильмов211 просмотров
- Озвучивание рекламы и рекламных роликов238 просмотров
- Озвучивание телефонных автоответчиков207 просмотров
Аудиомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$20/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга