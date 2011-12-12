Образование: Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт". Факультет авиационных и космических систем.
Знание компьютера:
MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio) - написание писем, отчетов, инструкций, руководств, презентаций c использование средств автоматизации
Photoshop - создание и редактирование цифровых изображений
AutoCAD2011, AutocadMEP2011, Archicad13, Coreldraw 3D Max создание схем, чертежей, 3D моделей
Acrobat Professiona - создание и редактирование pdf документов
MathCAD - физические и математические расчеты
Sony Pinacle Studio, VirtualDub - оцифровка и редактирование видео
Знаю и умею использовать в работе нормативную документацию по проектированию и конструированию.
Портфолио
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