Образование: Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт". Факультет авиационных и космических систем.

Знание компьютера:

MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio) - написание писем, отчетов, инструкций, руководств, презентаций c использование средств автоматизации

Photoshop - создание и редактирование цифровых изображений

AutoCAD2011, AutocadMEP2011, Archicad13, Coreldraw 3D Max создание схем, чертежей, 3D моделей

Acrobat Professiona - создание и редактирование pdf документов

MathCAD - физические и математические расчеты

Sony Pinacle Studio, VirtualDub - оцифровка и редактирование видео

Знаю и умею использовать в работе нормативную документацию по проектированию и конструированию.