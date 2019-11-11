Решаю сложные задачи с помощью простых слов

Я – Полина Мейт, ваш креативных копирайтер. Еще – студентка,путешественница и счастливая обладательница маленького книжного блога.

Постоянно совершенствуюсь как профессионал: читаютематическую литературу, посещаю вебинары, слежу за трендами. Сотрудничала с

сайтом для онлайн-подготовки к ЕГЭ по истории, редактировала и корректировала

тексты разных тематик. Не заливаю текст водой, чтобы увеличить свой доход. Не

беру в работу заказы на темы, в которых не разбираюсь.

Мой опыт будет полезен вам:

· Путешествую. Для вас и вашего сайта подберу эффективныелайфхаки, дешевые туры, интересные достопримечательности и лучшее снаряжение

для самых разных видов туризма.

· Учусь и преподаю. Слежу за всеми новинками внейробиологии и сфере обучения. Ваши читатели хотят знать, как развить память,

запомнить что-то быстро, сделать процесс обучения эффективным и

последовательным? Я знаю, как им помочь.

· Много читаю. Заказав у меня обзор или рецензию,будьте уверены, что книга будет прочитана, вся информация об авторе – собрана,

а спойлеры не испортят впечатление будущих читателей.

· Закончила исторический факультет. Обратившись комне, вы получите тексты по истории, философии и культурологии, написанные

языком живого общения, а не сухих монографий. Составлю интересные и полезные

тесты и тренировочные задания для школьников и студентов.

· Совершенствую сознание. Почему нужно вестидневник? Зачем медитировать? Как избавиться от тревожности и неуверенности в

себе? Ваши читатели получат только правдивый ответ.

· Слежу за своим здоровьем. Раскрою вашимчитателям секреты фитнеса, йоги и здорового питания.

Обратитесь ко мне, и скоро ваш сайт появится в ТОПе!