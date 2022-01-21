PoliKonst

Полина PoliKonst

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Специалист по работе с Wildberries

Привет! Меня зовут Полина, я специалист по работе с Wildberries.

Я помогаю новичкам успешно стартовать на Wildberries. Проконсультирую и помогу Вам зарегистрироваться в личном кабинете поставщика. Разберем юридические аспекты, расскажу Вам, что такое товарный знак и зачем он нужен, выясним подлежит ли ваш товар сертификации, расскажу про виды товаров и поставок и поделюсь секретом успешного старта.

Также предоставляю следующие услуги

  • Консультирование по выбору ниши
  • Анализ ниши
  • Анализ конкурентов
  • Создание карточек товара
  • SEO-оптимизация карточки товара
  • Написание продающего описания товара
  • Расчёт цены на товар
  • Анализ карточки
  • Консультирование по повышению рейтинга товара на Wildberries