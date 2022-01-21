Специалист по работе с Wildberries

Привет! Меня зовут Полина, я специалист по работе с Wildberries.

Я помогаю новичкам успешно стартовать на Wildberries. Проконсультирую и помогу Вам зарегистрироваться в личном кабинете поставщика. Разберем юридические аспекты, расскажу Вам, что такое товарный знак и зачем он нужен, выясним подлежит ли ваш товар сертификации, расскажу про виды товаров и поставок и поделюсь секретом успешного старта.

Также предоставляю следующие услуги

Консультирование по выбору ниши

Анализ ниши

Анализ конкурентов

Создание карточек товара

SEO-оптимизация карточки товара

Написание продающего описания товара

Расчёт цены на товар

Анализ карточки