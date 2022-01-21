Специалист по работе с Wildberries
Привет! Меня зовут Полина, я специалист по работе с Wildberries.
Я помогаю новичкам успешно стартовать на Wildberries. Проконсультирую и помогу Вам зарегистрироваться в личном кабинете поставщика. Разберем юридические аспекты, расскажу Вам, что такое товарный знак и зачем он нужен, выясним подлежит ли ваш товар сертификации, расскажу про виды товаров и поставок и поделюсь секретом успешного старта.
Также предоставляю следующие услуги
- Консультирование по выбору ниши
- Анализ ниши
- Анализ конкурентов
- Создание карточек товара
- SEO-оптимизация карточки товара
- Написание продающего описания товара
- Расчёт цены на товар
- Анализ карточки
- Консультирование по повышению рейтинга товара на Wildberries
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