Poli_Blinova

Полина Блинова Poli_Blinova

 
27 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Графический дизайнер

Профессиональный уровень владения графическими редакторами: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign

Навыки ретуши‚ цветоведения, обработки и коррекции изображений. 

С чувством хорошего вкуса, внимательная к деталям, есть огромное желание развиваться. 

Знание ПК и MS office на уровне опытного пользователя.

Обожаю работать в команде.

Легко нахожу общий язык с людьми разного возраста. Спокойна, стрессоустойчива и обучаема.

InDesignIllustratorPhotoshop
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