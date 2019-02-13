Графический дизайнер

Профессиональный уровень владения графическими редакторами: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign

Навыки ретуши‚ цветоведения, обработки и коррекции изображений.

С чувством хорошего вкуса, внимательная к деталям, есть огромное желание развиваться.

Знание ПК и MS office на уровне опытного пользователя.

Обожаю работать в команде.

Легко нахожу общий язык с людьми разного возраста. Спокойна, стрессоустойчива и обучаема.