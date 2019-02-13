Полина Блинова Poli_BlinovaPoli_Blinova
27 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Графический дизайнер
Профессиональный уровень владения графическими редакторами: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign
Навыки ретуши‚ цветоведения, обработки и коррекции изображений.
С чувством хорошего вкуса, внимательная к деталям, есть огромное желание развиваться.
Знание ПК и MS office на уровне опытного пользователя.
Обожаю работать в команде.
Легко нахожу общий язык с людьми разного возраста. Спокойна, стрессоустойчива и обучаема.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Портфолио графического дизайнера65 просмотров