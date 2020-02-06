Polia23839

Репетитор по английскому языку

Приветствую, дорогие друзья! Меня зовут Кукушкина Полина, я являюсь преподавателем английского языка, обучаю людей разговорному английскому, деловому, готовлю к олимпиадам и натаскиваю ребят на сдачу ОГЭ/ЕГЭ на высокие баллы. На данный момент я получаю диплом по специальности переводчик в самом международном университете нашей страны РУДН, поступила на бюджет, благодаря призовым местам в профильных олимпиадах и высоким баллам по ЕГЭ. Обладаю профессиональными знаниями по английскому языку, сама обучалась у профессоров из различных университетов, в том числе и МГУ.

Я имею большой опыт изучения английского с разными преподавателями, в том числе и носителями языка. На данный момент я преподаю английский в специализированной школе. Моя главная задача — привить любовь к языку, как это произошло со мной еще в детстве. Большинство моих уроков в основном коммуникативные, для меня важно заставить вас свободно говорить с носителем языка и легко понимать речь англоязычного населения.

На моих уроках вы сможете подготовиться:

- к сдаче ЕГЭ, ОГЭ

- к всероссийской олимпиаде школьников, олимпиадам университетов ("Высшая проба", "Ломоносов" и др.) Я сама являюсь призёром многих этих олимпиад.

- к языковым экзаменам

- к переговорам на английском языке

-к свободному и лёгкому общению на разговорном английском языке

Занимаюсь как по скайпу (сама так репетиторствовала последние 2 года перед ЕГЭ), так и возможен выезд на дом.

Я буду очень рада обучить вас и ваших детей английскому языку и открыть для вас что-то новое, а также получить отзывы и рекомендации, чтоб улучшить свои навыки в преподавании. Добро пожаловать на уроки со мной. Буду рада познакомиться с вами поближе!